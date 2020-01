Traffico in tempo reale su autostrade italiane alle ore 11:00 del 5 gennaio 2019 sulle tratte di Milano, Genova, Firenze, Roma, Napoli e altre città.

Domenica 5 gennaio si registrano code e rallentamenti su strade e autostrade italiane. Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta. Per ulteriori informazioni c’è il call center di Autostrade per l’Italia al numero 840.04.21.21 (con addebito di uno scatto alla risposta, senza limiti di tempo), sempre attivo 24 ore su 24, o il CCISS al numero 1518 (gratuito e 24/7).

Situazione autostradale aggiornata alle ore 11:00

Parma

A1 Milano-Bologna (Km 90.4 – entrambe le direzioni) Coda in uscita a Fidenza

Genova

A7 Milano-Serravalle-Genova (Km 84.5 – direzione: Genova) Coda in uscita a Serravalle Scrivia provenendo da Milano

A7 Milano-Serravalle-Genova (Km 114.3 – direzione: Milano) Coda tra Genova Bolzaneto e Busalla per lavori

A26 Ge.Voltri-SS 33 Semp.-Gravell.Toce (Km 14 – direzione: Genova voltri) Coda di 1 km tra Ovada e Masone per lavori.

Modena

A1 Milano-Bologna (Km 155.3 – direzione: Milano) Chiuso al traffico Bivio A1/A22 Brennero-Modena provenendo da Bologna verso Brennero per traffico bloccato.

A22 Brennero-Modena (Km 306.4 – direzione: Brennero) Traffico bloccato tra Campogalliano e Carpi per incidente.

Firenze

A1 Bologna-Firenze (Km 262 – direzione: Milano) Traffico rallentato tra Calenzano e Barberino di Mugello

A1 Bologna-Roma (Km 280 – direzione: Milano) Coda di 2 km tra Firenze Scandicci e Firenze Nord per veicolo in avaria.

Ancona

A14 Ancona-Pescara (Km 276 – direzione: Autostrada Milano-Napoli) Coda di 2 km tra Fermo Porto San Giorgio e Porto Sant’Elpidio per riduzione di carreggiata.

A14 Ancona-Pescara (Km 293.6 – direzione: Autostrada Milano-Napoli) Coda di 1 km tra Grottammare e Pedaso per riduzione di carreggiata

A14 Ancona-Pescara (Km 314.1 – direzione: Autostrada Milano-Napoli) Coda di 2 km tra Val Vibrata e San Benedetto del Tronto per riduzione di carreggiata.

Pescara

A14 Ancona-Bari (Km 387.4 – direzione: Autostrada Milano-Napoli) Coda di 2 km tra Pescara sud e Pescara Ovest per riduzione di carreggiata

A14 Pescara-Bari (Km 419.1 – direzione: Autostrada Milano-Napoli) Coda di 3 km tra Vasto Nord e Lanciano per Riduzione di carreggiata.

Napoli

A3 Napoli-Salerno (Km 0 – direzione: Napoli) Coda in uscita a Napoli Centro provenendo da Salerno

A3 Napoli-Salerno (Km 21.9 – direzione: Salerno) Coda in uscita a Pompei Ovest provenendo da Napoli.