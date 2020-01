Un uomo morto in aereo senza alcuna possibilità di poterlo salvare. Alla scena terribile hanno assistito l’equipaggio e tanti altri passeggeri.

Un uomo morto a bordo di un aereo subito dopo la vacanza all’estero. È quanto di tragico capitato ad un cittadino inglese, reduce da una felice villeggiatura in Spagna che però è finita con lui che non farà mai più ritorno a casa. La vittima era stata nella località di mare di Alicante a ridosso dei giorni immediatamente precedenti Capodanno. Lo scorso 1° gennaio però ha accusato un malore sull’aereo della compagnia EasyJet alla quale si era affidato per rimpatriare. Piloti e torre di controllo avevano fatto in modo di anticipare l’orario di atterraggio, allo scopo di permettere subito ai soccorsi di poter prelevare la vittima per condurlo immediatamente in ospedale. Il personale di bordo da par suo aveva attuato le necessarie manovre di aiuto, appena constatato come l’uomo morto poi successivamente aveva mostrato chiari segnali di scompenso. Il pilota a sua volta aveva provveduto a richiedere subito la presenza di una squadra medica subito dopo l’atterraggio previsto.

Uomo morto aereo: “Fatto il possibile per soccorrerlo in tempo”

Nemmeno il fatto di avere toccato terra con 15 minuti di anticipo però è stato di aiuto. Il decesso era già avvenuto quando i paramedici hanno raggiunto la vittima. EasyJet, attraverso una nota diffusa da un suo portavoce, ha comunicato quanto segue. “Purtroppo confermiamo che un passeggero si è sentito male a bordo del volo EZY6418 da Alicante a Newcastle il 1° gennaio. Assistenza medica è stata fornita al passeggero a bordo e l’equipaggio ha richiesto l’intervento dei dottori per fornire ulteriore assistenza medica, tuttavia il passeggero è tristemente deceduto. I nostri pensieri sono con la famiglia e gli amici del passeggero. Stiamo offrendo loro supporto e assistenza in questo momento difficile. La sicurezza e il benessere dei nostri passeggeri e dell’equipaggio è la nostra massima priorità”.

