Saldi, attenti alle truffe: come evitare brutte sorprese

Le truffe on line sono sempre presenti, soprattutto in questo periodo dell’anno in cui ci sono i saldi e tutti si apprestano a comprare. Il primo passo per acquistare in sicurezza è avere un buon antivirus aggiornato all’ultima versione sul proprio dispositivo informatico. Gli ultimi sistemi antivirus danno protezione anche nella scelta degli acquisti su Internet. Per una maggiore sicurezza è necessario aggiornare all’ultima versione disponibile il broswer. Cercate di acquistare sempre sugli stessi riferimenti di un vero negozio, prima di completare l’acquisto verificate che il sito sia fornito di riferimenti come un numero di Partita Iva e un contatto. Leggete i feedback che sono fondamentali: leggere le esperienze altrui ci può certamente aiutare.

Dieta, dimagrire un chilo al giorno: con questo metodo è possibile –> LEGGI QUI

Utilizzate carte di credito ricaricabili e al momento di concludere l’acquisto, controllate che ci sia il lucchetto chiuso in fondo alla pagina. Non cliccate sui link che sono lì al fine di raggiungere una pagina web trappola e sfruttando meccanismi psicologici come l’urgenza e l’ottenimento di un vantaggio personale. Leggi l’annuncio prima di rispondere: Se ti sembra troppo breve, contatta il venditore. Diffida di un oggetto messo in vendita ad un prezzo che non ti convince e dubita di chi chiede di essere contattato al di fuori della piattaforma di acquisto.