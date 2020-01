Oggi in TV: programmi in TV di giovedì 9 gennaio 2020 sui canali Sky, Mediaset, Netflix e Dazn. Ecco il palinsesto completo.

Premium Cinema

19:06 – Justice League

21:15 – Red (film di azione, con Bruce Willis, Mary-Louise Parker, Morgan Freeman, Ernest Borgnine, Richard Dreyfuss, Karl Urban, John Malkovich, Helen Mirren, Brian Cox, Julian McMahon, Rebecca Pidgeon)

23:15 – Point Break

01:15 – AUTOBAHN – Fuori controllo

02:57 – The town

05:02 – Bounce

Sky Uno

18:00 – Master – Chef Australia Ep. 54 Prima TV

19:35 – Master – Chef Magazine Ep. 9

20:00 – Master – Chef Magazine Ep. 10 Prima TV

20:20 – Cuochi d’Italia Ep. 4

21:15 – Master – Chef Italia Ep. 7 Prima TV

22:25 – Master – Chef Italia Ep. 8 Prima TV

23:35 – Master – Chef Italia Ep. 7

00:45 – Master – Chef Italia Ep. 86

Sky Cinema 1

19:15 – Non sposate le mie figlie! 2

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Unthinkable (thriller, con Samuel L. Jackson, Carrie-Anne Moss, Michael Sheen, Stephen Root, Lora Kojovic)

23:00 – Fuga da Reuma Park

00:35 – L’agenzia dei bugiardi

02:20 – 2012

05:00 – Bad Boys

Sky Cinema Family

18:00 – Asterix e il regno degli dei

19:30 – Il segreto di Babbo Natale

21:00 – Alì e il tappeto volante Prima TV

22:30 – Invisible Sue

00:10 – Operazione Spy Sitter

01:45 – Leo Da Vinci – Missione Monna Lisa

03:10 – Asterix e il regno degli dei

04:40 – Miracolo di Natale

Sky Cinema Romance

19:20 – Chalet Girl

21:00 – L’amore secondo Isabelle (film romantico, con Juliette Binoche, Xavier Beauvois, Gerard Depardieu, Nicolas Duvauchelle)

22:40 – Baby Boom

00:35 – The Shape of Things

02:15 – Ho voglia di te

04:10 – 100X100Cinema

04:25 – Professore per amore

Sky Cinema Collection

19:40 – I delitti del Bar – Lume-Azione e reazione

21:15 – I delitti del Bar – Lume – Aria di mare

23:00 – I delitti del Bar – Lume – La loggia del cinghiale

00:35 – I delitti del Bar – Lume – Un due tre stella!

02:15 – I delitti del Bar – Lume 7

02:35 – I delitti del Bar – Lume – La battaglia navale

04:20 – I delitti del Bar – Lume – Il battesimo di Ampelio

Sky Cinema Action

19:20 – One in the Chamber

21:00 – Driven (film di azione, con Estella Warren, Sylvester Stallone, Burt Reynolds, Kip Pardue)

23:00 – La fuga dell’assassino

00:40 – Super Storm: L’ultima tempesta

02:10 – L’altra sporca ultima meta

04:05 – I Am Soldier

05:35 – Il poliziotto è marcio

Dazn

Nessun evento sportivo in programma

