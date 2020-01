Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di venerdì 4 gennaio 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo stabile con cieli soleggiati al Centro e Nord Italia, nuvole in transito al Sud seppure senza fenomeni rilevanti. Piovaschi in Campania, in serata previste piogge passeggere su Puglia. Basilicata, Calabria tirrenica e Sicilia settentrionale. Neve sulle Alpi del Trentino oltre i 700 metri. Banchi di nebbia in Val Padana. Temperature minime tra 2 e 7°C al Nord, tra 5 e 10°C sul resto d’Italia, di poco superiori sulle località dell’Estremo Sud e Isole maggiori.

Domenica 5 gennaio gelate mattutine su Val d’Aosta e fra Trentino e Veneto, piogge residue sulla Puglia centro-meridionale. Cieli sereni o poco nuvolosi altrove, con temperature massime stabili o in lieve rialzo, con punte di 16°C in Sicilia. Nella notte un vortice di aria gelida porterà ad un sensibile abbassamento delle temperature minime soprattutto al Sud, con possibili nevicate sull’Appennino meridionale anche a quote basse (200 metri).

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Nel distretto autostradale di Milano si registra traffico a rilento sulla A4 Milano-Brescia (Km 138.3 – direzione: Torino) alla barriera di Milano est. Rallentamenti tra Val d’Aosta e il confine francese: al Traforo del Monte Bianco (direzione: Chamonix) coda in corrispondenza Piazzale Italiano verso Chamonix. Attesa prevista 45 minuti.

A Bologna coda di 6 km sulla A22 Brennero-Modena (Km 314.9 – direzione: Modena) tra Carpi e Bivio A22/A1 Milano-Napoli. Sulla A14 autostrada Milano-Napoli-Ancona (Km 9 – direzione: Autostrada Milano-Napoli) rallentamenti tra Bologna Fiera e Bivio A14/Racc. A1 BO Casalecchio. In A14 Bologna-Ancona (Km 38.2 – entrambe le direzioni) coda in uscita a Castel San Pietro.

A Firenze traffico rallentato sulla A1 Bologna-Roma (Km 266 – direzione: Milano) tra Firenze Impruneta e Bivio A1-Variante. Nebbia a banchi tra Barberino di Mugello e Firenze sud. Traffico rallentato sulla A1 Firenze-Roma (Km 371.6 – direzione: Milano) tra Fabro e Monte San Savino.

A Roma segnaliamo code in A24 Roma-L’Aquila-Teramo (Km 7.3 – direzione: Tangenziale est) tra Portonaccio e Bivio A24/Tangenziale est RM. Sulla A1 Firenze-Napoli (Km 576.3 – direzione: Milano) code a tratti tra Ceprano e Bivio A1/Diramazione Roma sud.

A Napoli sulla A3 Napoli-Salerno (Km 0 – direzione: Napoli) coda in uscita a Napoli centro provenendo da Salerno.