Aveva annunciato il suo ritiro definitivo dal motociclismo, invece Max Biaggi è tornato in pista sulla Aprilia a Sepang anche in questo inizio di 2020

Ci avevate creduto davvero? Dopo il gravissimo incidente in cui rischiò addirittura la vita, il 27 giugno 2017 sul circuito di Latina, Max Biaggi aveva affermato di voler dire addio per sempre alle moto, e di ritirarsi definitivamente dall’attività di pilota. Ma già l’anno passato era tornato incredibilmente sui suoi passi: “Si torna in pista, scoprirete presto in quale circuito”, aveva anticipato sulle proprie pagine nei social network.

Troppo forte l’amore per i motori e la passione per la velocità, anche di più del terribile ricordo delle fratture multiple e del trauma cranico di cui fu vittima due anni e mezzo fa. E così, per la gioia di tutti i suoi tanti tifosi, il centauro romano ha cambiato effettivamente idea, riabbracciando il mondo del motociclismo e risalendo in sella. Nel corso del 2019, Biaggi ha staccato il casco dal proverbiale chiodo e ha ripreso a girare sui tracciati di tutto il mondo, nel corso delle giornate promozionali organizzate dalla Aprilia, durante le quali il Corsaro incontra gli appassionati e i clienti e prova gli ultimi modelli del marchio di Noale.

In pista a Sepang 🇲🇾….. testing …..

on track in Sepang 🇲🇾🔥…… Testing….. pic.twitter.com/2S3jsUdlhz — Max Biaggi (@maxbiaggi) January 4, 2020

Un marchio al quale è rimasto fortemente legato, avendo vinto con la moto italiana tre titoli mondiali in classe 250 e altri due in Superbike. Anche all’inizio del nuovo anno, il programma di attività di Max è subito ripartito: in questi giorni, il campione è volato in Malesia, per presentare al mercato locale la Aprilia 1000 RSV4 X e per disputare un’altra sessione di test a Sepang. Non si tratta di corse, certo, ma vedere un volto così noto e amato ancora girare forte su un circuito, nonostante i 48 anni suonati, è sicuramente una bella immagine per questo sport.

Today we present Aprilia 1100 RSV4 X in Kuala Lumpur. Very exciting!!!!!

Oggi abbiamo presentato l’Aprilia 1100 RSV4 X al mercato Malese. Bella serata e grazie per l’affetto che mi dimostrate sempre. pic.twitter.com/nhppIO2E4a — Max Biaggi (@maxbiaggi) January 2, 2020

All’attività di pilota, che non è ancora pronto ad abbandonare, poi, Max Biaggi affianca quella di team manager con il suo Max Racing Team, che il prossimo anno schiererà ben due piloti in classe Moto3: Romano Fenati e Alonso López.

Visualizza questo post su Instagram Back on track✊ Malesia 🇲🇾 Test Un post condiviso da Max Biaggi (@maxbiaggiofficial) in data: 4 Gen 2020 alle ore 4:20 PST

