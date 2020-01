Mara Venier delude tutti: la conduttrice nel mirino del web

Mara Venier è una delle conduttrici più amate della nostra televisione. Con Domenica In hanno avuto modo tutti di affezionarsi a lei, al suo modo di fare e il suo essere così dolce e affabile con tutti i suoi ospiti. Il suo essere così spontanea e divertente portano sempre tutti a guardare i suoi programmi, e da qualche settimana la nota conduttrice è tornata in prima serata con il programma “La Porta dei Sogni”, una grandissima novità in cui tutti avevano riposto tanto interesse.

Il programma aveva come scopo di realizzare i sogni delle persone che venivano in studio, attraverso una porta dietro la quale avrebbero potuto vivere il loro sogno. La prima puntata ha avuto un buon esordio, ma già con la seconda gli ascolti sono calati visibilmente. La puntata andata in onda ieri sera è stata quella decisiva, infatti la conduttrice ha riposto tutto nei suoi ospiti sperando di riuscire ad ottenere uno share migliore: infatti, ospiti in studio, ci sono stati i ragazzi de Il Volo. E ha funzionato: il programma ha ottenuto uno share maggiore a quello di Canale Cinque. Nonostante ciò, sul web in molti hanno espresso la loro delusione per il programma andato in onda. In molti si aspettavano qualcosa di meglio e hanno, a malincuore, criticato la “Zia” più famosa d’Italia.