Il mondo del calcio è in lutto per la morte del giovane attaccante Natahael Julan che giocava nelle fila del Guingamp.

Un grave lutto ha colpito la Francia del calcio. Il Guingamp, squadra che milita nella Ligue 2 (la Serie B italiana), ha annunciato sul proprio sito ufficiale che il giovane attaccante Nathael Julan, classe 1996, ha perso la vita in un incidente stradale verificatosi dopo l’allenamento con la squadra.

«Con immenso dolore questo pomeriggio il club ha appreso della morte del giocatore Nathael Julan. In questo tragico giorno, tutti i membri del club inviano le condoglianze più tristi alla famiglia di Nathael». L’attaccante francese è morto in seguito alle ferite riportate in un incidente stradale avvenuto nei pressi di Pordic lo scorso 30 dicembre. Il 23enne aveva perso il controllo della sua auto mentre tornava a casa dalla sessione pomeridiana di allenamento, finendo fuori strada per cause al momento ancora sconosciute. Immediato l’intervento dell’ambulanza e la corsa in ospedale, dove però non è stato possibile salvargli la vita.

Attaccante, classe 1996, Nathal Julan era cresciuto nel Le Havre, squadra con cui si era messo in mostra vivendo la sua miglior stagione nel 2016-2017, prima di approdare al Guingamp in Ligue 1; nella scorsa stagione il passaggio in prestito al Valenciennes, per poi tornare al Guingamp in Ligue 2.