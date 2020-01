Colesterolo alto: i sette formaggi che si possono mangiare

In molti pensano che per non far alzare il colesterolo sia necessario dire addio ad ogni tipo di formaggio, in quanto ricco di grassi saturi, ma non è così: non tutte le tipologie in commercio sono dannose. Alcune infatti contengono acidi grassi in grado di alzare i livelli del colesterolo buono, senza aumentare quello cattivo. Molto importante fare attenzione alla quantità, ovvio, ma ci sono alcuni tipi che possiamo davvero mangiare.

Dieta, dimagrire un chilo al giorno: adesso si può –> LEGGI QUI