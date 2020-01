Barbara D'Urso incidente

Incidente per Barbara D’Urso e per la sua compagnia. Succede in pieno deserto, con la conduttrice tv Mediaset che parla dell’accaduto.

Incidente per Barbara D’Urso a Dubai, dove la conduttrice di tanti programmi Mediaset di successo si trova in vacanza in questi primi giorni del 2020. La 62enne conduttrice napoletana è in compagnia di Jonathan Kashanian, vincitore della quinta edizione del Grande Fratello nel 2004 e personaggio da molti ancora amato tutt’oggi. Entrambi hanno preso parte ad un tour nel deserto in macchina, ma purtroppo è sopraggiunto un imprevisto. È la stessa Barbara D’Urso a parlarne, documentando il tutto in una serie di storie sul suo profilo personale Instagram. Con loro c’era anche una loro amica. Cosa è accaduto? Quello che già altre volte è successo ad altri turisti che non sono consapevoli delle insidie che il deserto nasconde.

Barbara D’Urso, a piedi di notte in pieno deserto

Il loro veicolo è finito su una duna troppo alta e si è danneggiato, lasciandoli a piedi in piena notte tra le dune, la sabbia ed il niente. Tra l’altro le temperature nelle ore senza luce nel deserto scendono in picchiata anche di svariati gradi, comportando uno sbalzo termico di quelli che lasciano il segno. Ben presto comunque sono giunti i soccorsi e tutto è finito per bene.