Traffico in tempo reale su autostrade italiane alle ore 10:30 del 4 gennaio 2019 sulle tratte di Milano, Genova, Firenze, Roma, Napoli e altre città.

Venerdì 3 gennaio si registrano code e rallentamenti su strade e autostrade italiane. Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta. Per ulteriori informazioni c’è il call center di Autostrade per l’Italia al numero 840.04.21.21 (con addebito di uno scatto alla risposta, senza limiti di tempo), sempre attivo 24 ore su 24, o il CCISS al numero 1518 (gratuito e 24/7).

Situazione autostradale aggiornata alle ore 08:15

Milano

A9 Lainate-Svizzera (Km 41.63 – direzione: Svizzera) Coda tra Como Monte Olimpino e Chiasso per attraversamento Dogana Svizzera

A8 Milano-Varese (Km 8.1 – direzione: Milano) Coda tra Bivio A8/A9 Lainate-Chiasso e Lainate.

Aosta

Traforo del Monte Bianco (direzione: Chamonix) Coda in corrispondenza Piazzale Italiano verso Chamonix Attesa prevista 15 minuti.

Traforo del Monte Bianco (direzione: Courmayeur) Coda in corrispondenza Piazzale Francese verso Courmayeur Attesa prevista 15 minuti.

Genova

A7 Milano-Serravalle-Genova (Km 84.5 – direzione: Genova) Coda in uscita a Serravalle Scrivia provenendo da Milano

A7 Milano-Serravalle-Genova (Km 111.5 – direzione: Milano)

Coda di 1 km tra Genova Bolzaneto e Busalla per lavori

A26 Ge.Voltri-SS 33 Semp.-Gravell.Toce (Km 14 – direzione: Genova voltri) Coda tra Ovada e Masone per lavori in corso.

Firenze

A1 Bologna-Firenze (Km 266 – direzione: Milano) Traffico Rallentato tra Bivio A1/Compl. FI Nord km 279.3 e Bivio A1-Variante

A1 Bologna-Roma (Km 280 – direzione: Milano) Coda di 1 km tra Firenze Scandicci e Firenze Nord per incidente

A1 Bologna-Roma Nebbia a banchi tra Firenze Nord e Firenze sud.

Chieti

A14 Pescara-Bari (Km 419.1 – direzione: Autostrada Milano-Napoli) Coda di 1 km tra Vasto Nord e Lanciano per riduzione di carreggiata.

A14 Pescara-Bari (Km 451.3 – direzione: Autostrada Milano-Napoli) Traffico rallentato tra Vasto sud e Vasto Nord per lavori in corso.

Napoli

A1 Roma-Napoli (Km 751 – direzione: Milano) Coda di 2 km tra Nodo A1/SP1 Casoria e Nodo A1/Acerra-Afragola per traffico congestionato.