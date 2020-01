Un Posto al Sole, Serena scopre tutto: colpo di scena

Un Posto al Sole ha continuato ad andare in onda anche durante le feste di Natale ed è proprio durante le festività che le cose si sono messe male per Filippo: Viviana Carlino, la donna con cui ha tradito Serena, è venuta a Napoli per riprendersi il lavoro che Roberto Ferri le ha tolto per mandarla via dalle loro vite. Nonostante Viviana sembrasse decisa a rivelare tutto, alla fine ha deciso di andare via da Napoli e togliersi di torno da sola, senza fare alcuna rivelazione scottante. Prima di partire però ci sarà un ultimo dialogo tra lei e Filippo che, purtroppo, sarà ascoltato da Serena.

A questo punto Serena costringerà Filippo ad un confronto, cercando di capire cosa è successo tra lui e Viviana e dopo una bugia iniziale, lui crollerà e confesserà tutto a sua moglie. Serena non perdonerà Filippo di questo tradimento e a pagarne le conseguenze sarà la piccola Irene. A quanto pare, però, il terremoto che sconvolgerà il loro matrimonio sembra destinato a durare poco, perché la storyline potrebbe arricchirsi di altri elementi ancora più importanti.