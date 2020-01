Follia omicida vicino Melbourne. Il papà uccide la figlia e suo marito davanti casa a colpi di pistola. Era contrario alla loro partenza

Tragedie familiari non hanno latitudini e longitudini, purtroppo. La follia omicida ha annebbiato la ragione ad un 55enne padre che ha ammazzato la figlia e suo marito davanti alla porta di cosa. Un’arma da fuoco e pochi secondi per una tragedia familiare orribile alle porte di Melbourne. Il tutto accaduto probabilmente perchè l’omicida non voleva che la figlia si trasferisse con il marito per farsi una vita. Cercava probabilmente la lontananza da quel padre, Lindita Musai. Un padre che le aveva dato un’educazione fin troppo rigida. Una durezza che aveva provocato il tentativo di allontanarsi da lui. Il gesto, però, le è stato fatale e con lei anche il marito ha perso la vita sotto la reazione drammatica di Osman Shaptafaj. Così si chiama l’assassino.

La dinamica dell’omicidio della figlia e del marito

Gli investigatori stanno ancora ricostruendo tutti i pezzi del fatto di sangue. Osman Shaptafaj, avendo preso atto della volontà di Lindita di vivere in un luogo più distante da lui, avrebbe deciso di uccidere entrambi. Il fatto è avvenuto nella loro casa di Yarraville, nella zona ovest di Melbourne. La ragazza è morta sul colpo, mentre il marito è deceduto dopo qualche ora in ospedale. Anche per lui non c’è stato nulla da fare. Ad ucciderli una pioggia di proiettili. Una pistola, poco dopo, è stata ritrovata alla fine della strada dove la coppia viveva. Si erano sposati 5 anni fa e le famiglie avevano sempre appoggiato la loro unione. Tuttavia, la rigidità eccessiva del padre di Lindita è andata oltre l’esasperazione, trasformando una splendida storia tra due giovani con un futuro davanti insieme in una tragedia familiare dai contorni inspiegabili. Ora la parola passerà alla giustizia dopo il lavoro degli investigatori che non hanno ancora chiuso definitivamente il cerchio con tutti gli elementi necessari per ricostruire completamente e capire come sia possibile che un padre uccide la figlia.

