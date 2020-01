Tinture per capelli, uno dei più comuni trattamenti estetici mette gravemente a rischio la nostra salute: ecco il parere degli esperti

Le tinture per capelli espongono al rischio di contrarre il cancro. Un primo studio, pubblicato nel 2018 sulla rivista Anticancer Research, aveva già sancito che la probabilità aumenterebbe del 19% in caso di tintura mensile. La relazione tra il trattamento estetico e il cancro al seno era emersa già da studi precedenti. Una nuova ricerca, i cui risultati sono stati pubblicati a dicembre 2019 sull’International Journal on Cancer, stabilisce inoltre che in caso di tintura permanente il rischio aumenta ulteriormente, oscillando dall’1 al 17%. Si parla di aumento del rischio relativo, ma è comunque un dato da tenere in considerazione. La causa potrebbe risiedere in particolari componenti chimiche delle tinture. Infatti, l’aumento del rischio riguarda anche le professioniste che applicano la tintura ai clienti. La categoria più a rischio sembra quella delle donne afro-americane, con percentuali tendenzialmente superiori. Gli esperti tuttavia ritengono che i dati non siano sufficienti a sconsigliare di tingersi i capelli, casomai soltanto a limitare l’applicazione a un tot di volte (5-6) all’anno. Va sottolineato inoltre cone lo studio sia stato condotto negli Stati Uniti, dove determinate sostanze chimiche industriali sono consentite al contrario che in Europa. Il rapporto di causa-effetto, in più, non risulta così chiaro e univoco.