Stasera in TV: programmi in onda venerdì 3 gennaio 2020 sui canali Rai1, Rai2, Rai3, Rete4, Canale5, Italia1, La7, Iris, Cielo e TV8. Ecco il palinsesto completo.

Rai 1

18:45 – L’Eredità

20:00 – TG

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – La Porta dei Sogni (show condotto da Mara Venier)

23:15 – TG1 60 Secondi

23:39 – La Porta dei Sogni

00:05 – TV7

01:10 – TG1 NOTTE

Rai 2

18:20 – TG 2

18:35 – TG Sport Sera

18:48 – Meteo 2

18:50 – Blue Bloods Buon San Valentino

19:40 – N.C.I.S. Prestiti d’amore

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Una notte al museo 3 – Il segreto del Faraone

23:10 – Il cacciatore – La tana del bianconiglio – Bersagli

01:00 – Protestantesimo

01:30 – La città proibita

Rai 3

19:00 – TG3

19:30 – TG Regione

19:51 – TG Regione Meteo

20:00 – Blob

20:25 – Non ho l’età

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Tutto quello che vuoi (commedia, con Giuliano Montaldo, Donatella Finocchiaro, Andrea Carpenzano, Arturo Bruni, Emanuele Propizio, Riccardo Vitiello)

23:10 – TG Regione

23:15 – TG3

23:26 – Meteo 3

23:30 – La mia passione

00:25 – Fuori Orario. Cose (mai) viste

00:35 – Chant D’Hiver Prima Visione Tv

Rete 4

18:58 – TG4

19:33 – METEO.IT

19:35 – Tempesta d’amore – 10 – 1aTV

20:30 – Stasera Italia

21:25 – #CR4 La repubblica delle donne sotto l’albero

00:12 – La morte ti fa bella – 1 PARTE (commedia, con Meryl Streep, Goldie Hawn, Bruce Willis, Isabella Rossellini)

01:10 – TGCOM

01:12 – METEO.IT

01:16 – La morte ti fa bella – 2 PARTE

Canale 5

18:45 – Conto alla rovescia

20:00 – TG5

20:39 – METEO.IT

20:40 – Striscia la notizia – La voce della resilienza

21:21 – Una tata magica – 1 PARTE (commedia, con Erin Karpluk, Doris Roberts, Chelah Horsdal, Rikki Gagne, Peter Graham-Gaudreau, Almeera Jiwa, Johannah Newmarch, Valin Shinyei, Michael Strusievici, Brittany-Ellen Willacy)

22:15 – TGCOM

22:16 – METEO.IT

22:19 – Una tata magica – 2 PARTE

23:18 – PAVAROTTI: Una voce per sempre

00:47 – TG5 – NOTTE

01:21 – METEO.IT

Italia 1

18:30 – Studio Aperto

19:23 – METEO.IT

19:26 – I predatori dell’arca perduta – 1 PARTE

20:10 – TGCOM

20:13 – METEO.IT

20:16 – I predatori dell’arca perduta – 2 PARTE

21:40 – Indiana Jones e il tempio maledetto – 1 PARTE

22:52 – TGCOM

22:55 – METEO.IT

22:58 – Indiana Jones e il tempio maledetto – 2 PARTE

23:55 – Indiana Jones e l’ultima crociata – 1 PARTE

00:15 – TGCOM

00:18 – METEO.IT

00:21 – Indiana Jones e l’ultima crociata – 2 PARTE

La7

18:10 – Josephine, Ange Gardien

19:55 – Il meteo della sera

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – L’attimo fuggente (film drammatico, con Robin Williams, Robert Sean Leonard, Ethan Hawke, Josh Charles, James Waterston)

23:45 – Risvegli

00:30 – TG LA7 Notte

Iris

19:15 – HAZZARD – Il duce dei Duke

20:05 – WALKER TEXAS RANGER IV – La vendetta dei McLains

21:00 – Demolition man

23:26 – Senza tregua

01:17 – Canterbury N. 2 Nuove storie d’amore del ‘300

Cielo

18:00 – Love it or List it – Prendere o lasciare Ep. 12

19:15 – Affari al buio Ritorno in grande stile

19:45 – Affari al buio Il nuovo arrivato

20:15 – Affari di famiglia Edizione limitata

20:45 – Affari di famiglia L’età avanza

21:15 – Fotografando Patrizia

23:15 – Sticky: l’amore fai da te

00:45 – Erection Man

TV8

18:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti – Monaco –

19:30 – Cuochi d’Italia – Ep. 20 –

20:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Estate – Padova –

21:30 – Master – Chef Italia – Ep. 21 –

22:45 – Master – Chef Italia – Ep. 22 –

00:00 – Crazy Night – Festa col morto

02:00 – Un Natale maestoso