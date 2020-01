Gli haters contro Sonia Bruganelli, ancora una volta. Ma questa volta la moglie di Paolo Bonolis non viene attaccata per il suo stile di vita. Basta molto meno.

Haters all’attacco di Sonia Bruganelli. La moglie di Paolo Bonolis ha ricevuto dei siluri non da poco in occasione del cenone di Capodanno. E tutto per una tavola apparecchiata in maniera ‘alternativa’. O sbagliata, secondo i più. Ma davvero si tratta di sottigliezze, eppure non è mancata gente capace di alzare i toni contro Sonia Bruganelli per il fatto di avere disposto le posate in maniera non consona a quella che è l’etichetta. Come anche dei tovaglioli, messi a destra del piatto e non a sinistra come si dobrebbe. La Bruganelli l’ha presa con ironia, affermando: “Si, so che c’è qualcosa che non va. Ma hanno apparecchiato le ragazze”. I coniugi Bonolis hanno trascorso la serata che portava dal 2019 al 2020 in compagnia dei parenti, per una piacevole cena in privato, tra pochi intimi.

Sonia Bruganelli haters: “Non sono stata io”

Ma ogni momento è buono per realizzare uno scatto social. E poi alle buonissime portate consumate in allegria ha fatto seguito “il discorso di fine anno di Paolo Bonolis. Dopo il discorso del Papa e quello del Presidente della Repubblica, ora arriva anche il discorso di @sonopaolobonolis #buonanno”. Ed il noto presentatore tv si è espresso in romanesco stretto. “Aò, allora: è un piacere averve qua tutti stasera a mangià e a beve a spese mie. Perché io so’ un signore! Perché io so’ un signore! E ‘ndo magna uno…mortacci vostri quanti siete! Vi auguro a tutti un anno meraviglioso. Che ve possa dà tutta l’acqua pe l’orto. Che nessuno di voi ha da diventà terra pe’ ceci…prima che lo decida…chi po’ decide! Vi voglio bene a tutti. Mortacci vostri”.

