Le previsioni meteo per la prima metà di gennaio sono particolarmente interessanti, soprattutto per chi partirà per il weekend lungo.

Dopo un dicembre contrassegnato da maltempo in tutta Italia, con precipitazioni abbondanti, il mese di gennaio sembra avere invertito la rotta. Un anticiclone di grandi dimensioni porterà tempo stabile. Questa “pausa” dal maltempo durerà per tutta la prossima settimana.

Il campo anticiclonico sull’Europa centro-occidentale garantisce il sole sulla nostra penisola e temperature dai 15° in su nel Sud Italia.

LEGGI ANCHE >>> Roma e lo sciopero degli assistenti educativi culturali, l’intervista

Previsioni meteo: che tempo farà nella prima metà di gennaio in Italia

Il weekend potrebbe però vedere il calo di queste temperature decisamente primaverili. Tra domenica 5 e lunedì 6, festivo, le temperature saranno in calo in tutta Italia. Al nord, in particolare nelle ore serali e notturne, le temperature potrebbero scendere sotto lo 0. Sono previsti in arrivo venti forti dai quadranti settentrionali, in particolare sui settori del basso adriatico e ionici.

Le temperature si rialzeranno già da martedì 7 gennaio grazie all’alta pressione che si estenderà nell’area mediterranea. Il gelo invernale resterà così confinato nel Nord Europa. Il tempo stabile verrà affiancato da temperature sopra la media stagionale.

Una nota negativa nel nord del nostro Paese: sono previste nebbie intense che potrebbero impedire all’aria di purificarsi, con conseguente aumento delle polveri sottili nelle città maggiormente inquinate.

Un vortice polare potrebbe cambiare la situazione descritta dal 12 o 13 gennaio circa.

Potrebbero interessarti anche questi articoli:

Teresa Franco

TuttoMotoriWeb è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI