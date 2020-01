Pietro Genovese, agli arresti domiciliare, durante l’interrogato, al Gip, ha dichiarato: “sono devastato per Gaia e Camilla, ma sono partito con il verde”.

Pietro Genovese, il figlio del regista Paolo Genovese, agli arresti domiciliari con l‘accusa di omicidio stradale plurimo per avere investito e ucciso nella notte tra il 21 e 22 dicembre scorso Gaia von Freymann e Camilla Romagnoli su ​Corso Francia a Roma, ha fornito la propria versione dei fatti al Gip.

Pietro Genovese ha dichiarato di essere devastato per la morte di Gaia e Camilla durante l’interrogatorio di un’ora davanti al Gip. «Sono sconvolto e devastato per quello che è successo», ha dichiarato il giovane. «Non le ho viste, sono passato con il verde», ha aggiunto ancora il figlio di Paolo Genovese ribadendo di essere addolorato per quanto accaduto.

Il giovane ha risposto alle domande degli inquirenti assistito dagli avvocati Franco Coppi e Gianluca Tognozzi che, sulla posizione del proprio assistito in merito all’omicidio di Gaia e Camilla, hanno dichiarato: «Questa è una tragedia per tutte e tre le famiglie coinvolte. Genovese non è il killer descritto e merita rispetto e comprensione come le famiglie di queste due ragazze. Il nostro assistito – hanno aggiunto i penalisti – ha risposto alle domande. Ad ora non abbiamo presentato istanza di attenuazione della misura cautelare. Rifletteremo anche su un eventuale ricorso al Riesame».

Nel frattempo, la Procura ha acquisto due filmati rispettivamente di cinquanta secondi e di un minuto e mezzo, forniti dal legale dei genitori di Camilla Romagnoli, che mostrano il funzionamento dei semafori pedonali della strada in cui hanno perso la vita Gaia e Camilla.