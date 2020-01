Oggi in TV: programmi in TV di venerdì 3 gennaio 2020 sui canali Sky, Mediaset, Netflix e Dazn. Ecco il palinsesto completo.

Premium Cinema

18:59 – WHAT WOMEN WANT – Quello che le donne vogliono

21:15 – Smallfoot: Il mio amico delle nevi – 1aTV

22:55 – Il mio amico Nanuk (film di avventura, con Dakota Goyo, Goran Visnjic, Bridget Moynahan, Kendra Timmins, Duane Murray, Jacqueline Loewen)

00:30 – L’incredibile storia di Winter il delfino 2

02:15 – THE DRESSMAKER – IL DIAVOLO E’ TORNATO

04:11 – Leggere attentamente il foglio illustrativo

04:23 – Una lunga domenica di passioni

Sky Uno

18:00 – Master – Chef Australia Ep. 50 Prima TV

19:00 – Cioccolato esagerato Ep. 5

19:30 – Master – Chef Magazine Ep. 5

19:50 – Master – Chef Magazine Ep. 6 Prima TV

20:10 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Langhe

21:15 – America’s Got Talent: The Champions Ep. 3

22:50 – America’s Got Talent: The Champions Ep. 4

00:30 – Stasera Felicità – Alessandro Siani

Sky Cinema 1

18:55 – The Equalizer 2 – Senza perdono

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Attenti a quelle due – Prima TV (commedia, con Anne Hathaway, Rebel Wilson, Tim Blake Nelson, Ingrid Oliver, Sarah-Stephanie, Meena Rayann, Raffaello Degruttola, Emma Davies, Casper Christensen)

22:55 – Ma cosa ci dice il cervello

00:45 – I vichinghi (2014)

02:25 – Generazione 1000 euro

Sky Cinema Family

19:00 – Gli incredibili 2

21:00 – Spider-Man: Un nuovo universo

23:00 – Zoo – Un amico da salvare (drammatico, con Dame Penelope Wilton, Art Parkinson, Toby Jones, Ian O’Reilly, Ian McElhinney, Amy Huberman, Damian O’Hare)

00:45 – Halvdan il giovane vichingo

02:30 – Alla ricerca della valle incantata

03:45 – Ma cosa ci dice il cervello

04:05 – Tartarughe Ninja alla riscossa

05:40 – Mia piccola Monky

Sky Cinema Romance

19:05 – Sai che c’è di nuovo?

21:00 – W.E. – Edward e Wallis (commedia, con Andrea Riseborough, Abbie Cornish, James D’Arcy, Oscar Isaac, Natalie Dormer, Richard Coyle, Ronan Vibert, Annabelle Wallis, James Fox, Laurence Fox)

23:05 – Che fine hanno fatto i Morgan?

00:55 – Step Up 2 – La strada per il successo

02:40 – Tra le nuvole

04:35 – L’uomo bicentenario

Sky Cinema Collection

19:00 – Creed – Nato per combattere

21:15 – Creed II

23:30 – Rocky

01:35 – Rocky II

03:35 – Rocky III

05:20 – 100X100Cinema – Questo o quello

05:35 – Rocky

Sky Cinema Action

19:25 – MIIB – Men in Black II

21:00 – Le belve (film di azione, con Taylor Kitsch, Aaron Taylor-Johnson, Salma Hayek, Benicio Del Toro, Blake Lively, John Travolta, Emile Hirsch, Demia’n Bichir, Trevor Donovan, Joel David Moore, Sandra Echeverri’a)

23:20 – Revenge

01:15 – Freerunner – Corri o muori

02:45 – Terre selvagge

04:25 – L’uomo sul treno – The Commuter

Dazn

19:00 – VALLADOLID – LEGANES – Calcio

21:00 – SIVIGLIA – ATHLETIC BILBAO – Calcio