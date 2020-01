È morta all’età di 87 anni Ofelia Rampazzo, madre di Isabella Noventa, la donna per il cui omicidio sono state condannate in appello tre persone: numerosi erano stati i suoi appelli rivolti agli assassini di rivelare dove fosse il corpo delle figlia, richieste rimaste inesaudite.

Ofelia Rampazzo, madre di Isabella Noventa, è morta all’età di 87 anni. La donna, riporta la redazione di Fanpage, nonostante i numerosi appelli rivolti ai presunti assassini della figlia di rivelare dove ne avessero occultato il corpo, è deceduta prima di ricevere una risposta.

Spesso ha chiesto ai presunti assassini di Isabella dove avessero occultato il suo corpo per concederle una degna sepoltura, ma loro non hanno mai fornito una risposta, così Ofelia Rampazzo è deceduta all’età di 87 anni senza aver portato mai un fiore sulla tomba della figlia. I tre condannati in appello per l’omicidio di Isabella Noventa e l’occultamento del suo cadavere, Freddy Sorgato, sua sorella Deborah e la complice, Manuela Cacco, non hanno esaudito le preghiere di un’anziana donna che non solo ha perso una figlia in modo atroce, ma non ha mai potuto far visita al suo corpo.

Omicidio Isabella Noventa: la ricostruzione del caso e le condanne

Isabella Noventa scomparve da Padova il 15 gennaio del 2016: le indagini sin da subito si concentrarono sull’ex fidanzato Freddy Sorgato, su sua sorella Deborah e sull’ex amante di lui, Manuela Cacco. Per la procura i capi d’accusa erano omicidio ed occultamento di cadavere, reati per i quali i tre sono stati condannati in appello: Freddy Sorgato e sua sorella Deborah a 30 anni di carcere mentre Manuela Cacco a 16 per favoreggiamento. Secondo quanto emerso durante il processo, riporta Fanpage, Isabella Noventa sarebbe morta in casa dell’ex fidanzato dove ad attenderla vi era anche la sorella di lui, autrice materiale dell’omicidio. Il corpo della vittima non è mai stato rinvenuto nonostante le incessanti ricerche: di recente il ritrovamento di resti sulla spiaggia di Albarella (Rovigo) avevano riacceso le speranze della famiglia Noventa, ma dopo gli esami non era stata riscontrata alcuna corrispondenza. Sempre degli ultimi periodi è la notizia della vendita della villa di Freddy Sorgato, dove si sarebbero verificati i fatti, per 261mila euro che saranno corrisposti, riporta Fanpage, a titolo di risarcimento per i parenti della vittima.

