Michele Cucuzza è un concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip: il giornalista svela come è riuscito a convincerlo Alfonso Signorini.

L’avventura di Michele Cucuzza nella casa del Grande Fratello Vip sta per cominciare. Prima di varcare la famosa porta rossa della casa di cinecittà, il giornalista ha rilasciato un’intervista a Libero Quotidiano svelando come Alfonso Signorini è riuscito a convincerlo a partecipare e svelando quello che potrebbe essere il nome di un concorrente che, finora, non è stato ancora ufficializzato.

Michele Cucuzza al Grande Fratello Vip: “Alfonso Signorini è un amico. Sono curioso di scoprire come reagirò”

Dall’8 gennaio, Michele Cucuzza trascorrerà le sue giornate nella casa del Grande Fratello Vip. Prima d’immergersi in una realtà diversa ed insolita rispetto alla vita vera, il giornalista si è raccontato ai microfoni di Libero Quotidiano svelando anche il motivo che l’ha spinto ad accettare l’offerta di Signorini.

«E’ televisione. E io la faccio da una vita: tg, intrattenimento con la Vita in diretta, tv di servizio. Mi mancava il reality, erano anni che ci annusavamo con Canale 5, ma non volevo tornare in tv da “ripescato”, dopo anni di assenza. Per me è una sfida.

Ora è venuto il momento perché arrivo da tre anni di successo quotidiano su TeleNorba con Buon Pomeriggio. Sono curioso», ha dichiarato il giornalista.

Cucuzza ha così svelato di voler capire quale sarà la sua reazione nel trascorrere le sue giornate senza quegli oggetti che, ormai, fanno parte della vita quotidiana. «Di vedere come reagisco senza telefono, social, notizie. Non ho le idee chiare. Voglio vedere come funziona la convivenza, senza snobismo ma con la curiosità del giornalista. Questa sarà una edizione importante, sono venti anni esatti di Grande Fratello in Italia. Spero anche di divertirmi e di essere circondato da persone simpatiche».

Poi, tra i vari compagni d’avventura, cita anche Barbara Alberti che, finora, non è stata annunciata come concorrente ufficiale: «Antonella Elia e Adriana Volpe sono amiche. Barbara Alberti la stimo e ho voglia di incontarla. La Rusic l’ ho intervistata varie volte. Non conosco Pago, ma mi sembra simpatico. Aristide Malnati, archelogo e papirologo, mi incuriosisce molto».