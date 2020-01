Michael Schumacher compie 51 anni: a sei dal suo terribile incidente sugli sci, il mondo della Formula 1 gli tributa i suoi auguri di buon compleanno

Buon compleanno Michael Schumacher: la leggenda della Formula 1 compie 51 anni proprio oggi, venerdì 3 gennaio 2020. Ne sono passati invece quasi sei da quel terribile incidente sugli sci che gli ha provocato gravi lesioni al cervello. Da allora è rinchiuso nella sua villa di Gland, in Svizzera, dove è sottoposto a costante assistenza medica e sulle sue condizioni è calato il più stretto riserbo.

-> Per restare aggiornato sulle ultime notizie di F1, MotoGP e Superbike CLICCA QUI

L’ultimo aggiornamento in tal senso risale al mese scorso quando, ai microfoni della rivista She della Mercedes, la moglie Corinna Schumacher si è limitata a dichiarare che: “Si trova nelle migliori mani al momento e stiamo facendo tutto il possibile per aiutarlo. Di questo potete stare certi. Cercate di comprendere che seguiamo il desiderio di Michael: mantenere un aspetto così sensibile come il suo stato di salute avvolto dalla privacy, segreto, come è sempre stato”.

Leggi anche —> Le parole del neurochirurgo: “La ripresa di Schumacher? Un’illusione”

I messaggi di auguri a Michael Schumacher

Nonostante la riservatezza della famiglia, comunque, il mondo della Formula 1 non ha dimenticato il suo campione più titolato di sempre. Milioni di tifosi in tutto il mondo continuano a testimoniare il loro affetto nei suoi confronti e anche gli addetti ai lavori non hanno mancato di festeggiare il compleanno di Schumi con una serie di messaggi pubblicati sui social network. Il primo augurio è stato naturalmente quello della Ferrari, la squadra con cui Michael Schumacher ottenne i suoi successi più grandi negli anni 2000.

Ma anche la Mercedes, il team con cui il sette volte campione del mondo fece il suo ritorno alle corse, non poteva mancare all’appello dei messaggi per il suo compleanno. Lo stesso team principal Toto Wolff aveva ricordato solo pochi giorni fa che “Michael ha una grossa fetta dei meriti nei successi della Mercedes”.

Sending our best wishes to Michael Schumacher on his birthday ❤ #KeepFighting pic.twitter.com/UALgweJ4Uf — Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) January 3, 2020

Leggi anche —> Wolff: “Vincenti anche grazie a Schumacher, ecco come è cominciato tutto”