Meteo, nuova ondata di freddo e temperature polari di nuovo sulla nostra Penisola: le previsioni per la Befana e per i prossimi giorni

Dopo Capodanno, la mostra del gelo si è leggermente allentata sull’Italia. Ma durerà poco, in vista dell’Epifania infatti è prevista una nuova ondata di freddo e temperature polari. L’altra pressione lascerà il posto a correnti d’aria gelida in arrivo dai Balcani, che porteranno anche la neve in alcune aree della Penisola. A venire colpite e a risentirne saranno soprattutto le regioni centrali adriatiche e quelle meridionali. Si potrà assistere anche a neve a bassa quota, mentre al Nord, nonostante il freddo, non dovrebbero esserci precipitazioni di rilievo. L’abbassamento delle temperature dovrebbe comunque portare, nelle regioni settentrionali, fenomeni nebbiosi delle zone pianeggianti in Padania. L’ondata di freddo dovrebbe persistere dal weekend fino a mercoledì 8 e giovedì 9 gennaio. Per metà della prossima settimana, il tempo dovrebbe stabilizzarsi. Le temperature a quel punto subiranno un nuovo lieve rialzo.