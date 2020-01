Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di venerdì 3 gennaio 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Continua il vortice di alta pressione sull’Italia, con clima mite soprattutto in montagna, nebbie in Val padana e nubi basse sull’area tirrenica. Brevi piogge sparse tra Liguria e Toscana, con temperature minime comprese tra 2 e 5°C al Nord, tra 7 e 12°C al Centro Sud.

Sabato 4 gennaio cieli soleggiati su tutte le regioni del Nord, velature in transito al Centro e al Sud, con fenomeni di breve durata su Salento, Calabria tirrenica e Sicilia settentrionale. In vista del week-end una saccatura fredda alimenta da correnti artiche scandinave interesserà l’Europa orientale lambendo anche l’Italia. Sarà un transito molto veloce, come riferisce 3Bmeteo.com, ma avrà le sue conseguenze soprattutto in termini di temperature, che scenderanno di diversi gradi. Si prevede qualche nevicata al Sud a quote collinari, ma il tempo si rimetterà rapidamente.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Al confine con la Francia, al Traforo del Monte Bianco (direzione: Chamonix), si segnala una coda in corrispondenza Piazzale Italiano. Attesa prevista 15 minuti.

Coda di 2 Km in A26 Ge.Voltri-SS 33 Semp.-Gravell.Toce (Km 8.7 – direzione: Gravellona Toce) tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone per lavori in corso.

A Firenze sulla A1 Bologna-Firenze (Km 266 – direzione: Milano) rallentamenti tra Calenzano e Bivio A1-Variante. Sulla A1 Firenze-Roma (Km 319.9 – direzione: Milano) traffico rallentato tra Valdarno e Incisa – Reggello.

Sulla A24 Roma-L’Aquila-Teramo (Km 7.3 – direzione: Tangenziale est) coda tra Portonaccio e Bivio A24/Tangenziale est RM.

Sulla A14 Ancona-Pescara (Km 276 – direzione: Autostrada Milano-Napoli) coda di 1 km tra Fermo Porto San Giorgio e Porto Sant’Elpidio per Riduzione di carreggiata. Coda di 2 km tra Val Vibrata e San Benedetto del Tronto, tra Pineto e Giulianova e tra Pescara Nord e Pineto.

Tra Napoli e Salerno in A3 Napoli-Salerno (Km 51.7 – entrambe le direzioni) divieto di transito per i veicoli pesanti con peso superiore a 7,5 tonnellate tra Cava De’ Tirreni e Salerno fino alla mezzanotte del 28 Febbraio 2020.