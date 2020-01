La donna più anziana del mondo compie 117 anni, un record di longevità: ecco come fa, i suoi segreti per vivere così a lungo

La donna più anziana al mondo si conferma Kane Tanaka. La giapponese, nata nel 1903, ha compiuto quest’oggi 117 anni. Nata nel villaggio di Kazuki nella prefettura di Fukuoka, in Giappone, nell’isola meridionale di Kyushu, durante il periodo Meiji, è scampata al disastro di Hiroshima. Ha lavorato con il marito, poi scomparso, in un negozio per torte di riso. Madre di tre figli, è andata in pensione a 63 anni. Da lì, la donna ha iniziato anche a viaggiare molto. Negli anni 70 è stata negli Stati Uniti, dove vivono molti suoi nipoti. Negli anni 80 è stata in Spagna e Francia, poi due viaggi in Italia (dove vive un suo nipote), nel 1990 e nel 1998. E’ sopravvissuta anche a un cancro al colon che le fu diagnosticato nel 2006, grazie a una cura sperimentale giapponese. In alcune interviste, ha spiegato che per tenersi in buona salute beve molta acqua, fa pasti leggeri, a base di riso, pesce e zuppa accompagnandoli con un bicchiere di vino. Non disdegna, ogni tanto, di mangiare anche i dolci. Al giorno d’oggi, vive in una casa di cura a Higashi-ku, nella prefettura di Fukuoka. Fa brevi passeggiate e gioca a Othello, per occupare il tempo. È ancora in buona salute e occupa il suo tempo giocando a Othello e facendo brevi passeggiate nei corridoi della struttura. Il suo obiettivo è superare i 120 anni.