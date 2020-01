Non solo operazioni in uscita. La Juve vuole bruciare l’Inter e assicurarsi un colpo importante già nel mercato di gennaio

E’ Juve-Inter e non solo in campionato. Le due squadre sono pronte a sfidarsi anche sul mercato. L’apertura della sessione invernale ha messo in moto i direttori sportivi di entrambe le squadre. Così, come in estate, dove la sfida fu su Lukaku, vinta dai nerazzurri, ora sono pronte a scatenarsi per contendersi un nuovo colpo. Si tratta del centrocampista del Tottenham Eriksen. Il regista è in scadenza di contratto per giugno e non ha intenzione di restare nel club allenato da Mourinho. Fino a qualche mese fa sembrava forte l’interesse del Real Madrid sul giocatore. Poi, qualcosa si è raffreddato e le italiane si sono subito fiondate su di lui. Il Tottenham, dal canto suo, potrebbe trovare interessante incassare una cifra importante a sei mesi dalla scadenza del contratto. I primi a muoversi sono stati i nerazzurri ma la Juve vuole bruciare l’Inter per il regista ai “nemici” nerazzurri.

La Juve tenta di bruciare l’Inter come in estate

Un primo round si era già avuto in estate tra Paratici e Marotta. I due ex colleghi e amici si sono sfidati per l’ingaggio di Lukaku. A spuntarla è stata poi l’Inter anche per l’insistenza di Antonio Conte che riteneva indispensabile il giocatore. Lukaku, infatti, sta trascinando i nerazzurri nel testa a testa in campionato proprio contro i bianconeri di Maurizio Sarri. Stando alle ultime notizie, la Juve vuole bruciare l’Inter anche stavolta. Pure nel caso di Eriksen i nerazzurri si erano mossi prima dei bianconeri. La Juventus ha tentato fino all’ultimo di strappare all’Inter anche Icardi, approfittando della crisi che, di fatto, lo ha portato a Parigi in prestito. Una sfida senza esclusioni di colpi tra i due club. In estate ha vinto l’Inter, ora è da vedere come andrà a finire con il centrocampista del Tottenham, protagonista in maglia bianca delle ultime belle stagioni sia in Premier che in Champions.

