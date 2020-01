Parla Irene Fornaciari: “In certi momenti mi veniva di fare cose strane ed improvvise, non riuscivo ad evitarlo”. Poi aggiunge altro.

Irene Fornaciari, la figlia di Zucchero, ammette a ‘Vieni da Me’ su Rai 1 di avere sofferto di un male particolarmente ostico da sconfiggere. Ospite di Caterina Balivo, la 36enne cantante toscana originaria di Pietrasanta, in provincia di Lucca, afferma: “Ho avuto delle grosse problematiche con le quali dover fare i conti. In particolare dei forti attacchi di panico, dei continui stati d’ansia. Nel 2012 presi parte al Festival di Sanremo con il brano ‘Grande Mistero’. Nel testo parlo proprio di questa condizione davvero pesante con la quale dover convivere giorno dopo giorno. E nello specifico avvertivo la sensazione che sarei morta presto. Gli attacchi di panico purtroppo vengono visti con leggerezza. Come se fossero qualcosa di estemporaneo, e meno grave di ciò che in realtà poi sono. Ti possono congestionare e bloccare la vita. A me è successo di dover abbandonare il carrello al supermercato per scappare via. O di fermarmi tutta sudata mentre ero alla guida, in auto”.

Irene Fornaciari: “Fatevi aiutare contro queste cristi, parlatene”

Ma Irene Fornaciari consiglia anche il metodo da seguire per porre rimedio a tutto ciò e non cadere preda di malesseri tanto improvvisi quanto inspiegabili. “Parlarne molto aiuta più di qualsiasi cosa. Occorrono l’aiuto degli altri, anche dei professionisti. Psicologi e psicoterapeuti possono davvero fare la differenza. Io ancora oggi mi vedo regolarmente con qualcuno di loro, che sa ascoltarmi. E mi trovo davvero molto bene”.

