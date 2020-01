Il laterale dell’Inter Danilo D’Ambrosio ha riportato nei giorni scorsi un infortunio alla gamba destra e sarà indisponibile per la sfida contro il Napoli di lunedì sera.

La sosta natalizia per i club di Serie A è quasi giunta al termine. Domenica ripartirà il campionato con la 18esima giornata, la penultima del girone d’andata. La sfida di cartello del prossimo turno è sicuramente quella tra Napoli ed Inter che si affronteranno lunedì 6 alle ore 20:45 allo Stadio San Paolo. In vista del big match arrivano brutte notizie per il tecnico nerazzurro Antonio Conte che perde un’altra pedina in difesa dopo l’infortunio di Kwadwo Asamoah, che nonostante sia rientrato in gruppo è ancora tra gli indisponibili in vista della gara contro la società partenopea. Ad entrare nell’infermeria nerazzurra, come riportato da un comunicato della stessa società, è il laterale difensivo Danilo D’Ambrosio che quasi sicuramente non sarà convocato per la gara al San Paolo.

Inter, Antonio Conte perde Danilo D’Ambrosio per infortunio: contro il Napoli potrebbe tornare sulla fascia Biraghi

“Nella mattinata di oggi Danilo D’Ambrosio è stato sottoposto, presso l’Istituto Humanitas di Rozzano, a risonanza magnetica al retto femorale della gamba destra dopo un problema avuto in allenamento nei giorni scorsi. Gli accertamenti hanno evidenziato un risentimento muscolare, il giocatore verrà rivalutato nella prossima settimana“. Questo il comunicato stampa pubblicato sul proprio sito internet nella giornata di ieri dall’Inter che ha reso noto lo stop del laterale difensivo Danilo D’Ambrosio, infortunatosi nei giorni scorsi in allenamento prima della ripresa del campionato. Una tegola, dunque, per il tecnico nerazzurro Antonio Conte in vista del big match di lunedì contro il Napoli in trasferta, durante il quale non avrà a disposizione anche Kwadwo Asamoah. Il terzino ghanese, come riportato da La Gazzetta dello Sport, nei giorni scorsi è rientrato in gruppo dopo un problema al ginocchio, ma risulta essere ancora tra gli indisponibili per il match del San Paolo. Per D’Ambrosio è il secondo infortunio stagionale dopo la frattura del dito del piede destro rimediata ad ottobre che lo aveva costretto a rimanere fermo ai box per circa un mese. A Napoli, Conte, dunque, potrebbe optare per Biraghi come quinto di centrocampo sulla corsia sinistra, mentre a destra dovrebbe essere confermato Candreva. Il tecnico, nonostante lo stop del difensore ex Torino, può sorridere sulla linea mediana dove potrebbero essere arruolabili Sensi e Barella di rientro da due lunghi infortuni, e Brozovic, assente per squalifica nell’ultimo turno contro il Genoa.

