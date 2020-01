MotoGP | Alex Hofmann, ex pilota, ha letteralmente demolito Andrea Iannone durante un’intervista accusandolo di voler fare il modello più che il pilota.

Andrea Iannone attende con impazienza il 7 gennaio. In quella data, infatti, saprà finalmente il risultato delle contro-analisi e potrà difendersi dalle accuse di doping che gli sono piovute addosso. Nel caso in cui arrivasse la squalifica per lui per Aprilia si farebbe decisamente dura.

Come riportato da “Motorsport-Total.com”, l’ex pilota Alex Hofmann ha così commentato questa situazione: “Dobbiamo sempre un po’ sorridere quando accade qualcosa ad Andrea. Ho l’impressione che sia distratto e voglia diventare un modello”.

Iannone: un talento da non sprecare

Il tedesco ha poi proseguito: “Non so se vuole migliorare di più il suo pacchetto su Instagram o le prestazioni in moto. Lui è una persona molto concentrata sull’uso dei social che mostra dove vanno gli interessi privati. Se lui è felice di stare solo su Instagram allora dovremo accettarlo”.

Insomma parole non certo dolci per un pilota che sicuramente negli anni scorsi ha dimostrato di poter lottare con i primi della classe vincendo una gara e arrivando diverse volte sul podio sia con la Ducati che con la Suzuki.

Antonio Russo