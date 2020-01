Le due giovani donne argentine avevano sposato due anziani per la ricca eredità. Ora un erede vuole tutto indietro ed è pronta a tutto

L’amore non ha età, sarà pur vero ma spesso e volentieri quando la differenza è davvero tanta ci sta qualche interesse per lo mezzo. E’ quello che è accaduto a due giovani donne argentine che hanno sposato due fratelli 80enni proprietari di vari ettari di terreni. La prima sposa è stata Liliana, all’epoca di ventidue anni, con l’ottantenne Ciriaco. Successivamente, fu la volta del fratello di lui, Isidoro, sempre di ottant’anni, a sposare la sorella di Liliana, Nilde, che lavorava presso Isidoro nell’allevamento che gestiva già da diversi anni. Rimaste poi vedove, le due sorelle hanno incassato la ricca eredità. Parliamo di 1,5 km quadrati di terreno divisi tra le due. La storia, però, raggiunge quasi il grottesco quando la “casualità” vuole che una delle due, Nilde, ha sposato in seguito il terzo fratello dei due estinti, Pedro. Il matrimonio è durato solo due anni e Nilde ha incassato anche l’eredità del suo secondo marito.

L’erede dichiara guerra alle giovani donne

La vicenda non è, tuttavia, terminata definitivamente. La figlia 40enne di Pedro vuole recuperare l’intera eredità, convinta della malafede delle due giovani donne: “Si sono approfittate di poveri vecchi. Che sia fatta giustizia!”. Con queste parole che sono una vera e propria dichiarazione di guerra, le protagoniste si apprestano a giocarsi in tribunale l’eredità dei tre poveri fratelli estinti. Il tempo dirà se l’erede naturale riuscirà quantomeno a recuperare una parte riguardante la proprietà del padre. Difficile, tuttavia, pensare all’amore tra loro, soprattutto nel caso della donna che si è risposata con il fratello del suo marito estinto. Quando ci sono gli interessi tutto assume un costume poco chiaro con i parenti naturali pronti sempre far valere i loro diritti, o presunti tali.

