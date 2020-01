Giorgia Meloni è per il Times uno dei 20 personaggi del 2020 ma per quali ragioni? I motivi risiedono nella tormentone che ben conosciamo ma sono più complessi di quel che possiamo immaginare.



Secondo il Times, Giorgia Meloni è uno dei 20 personaggi del 2020.

Infatti, il quotidiano inglese ha inserito Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, al sesto posto delle 20 “stelle nascenti” del 2020. Si intende un personaggio che potrà, forse, lasciare un segno nell’anno nuovo.

Leggi anche —>Giorgia Meloni, la sua voce è diventata virale: ecco perchè, video

Il motivo della consacrazione

Secondo il Times Giorgia Meloni sarà una stella del 2020 però i motivi della scelta sono molto discutibili: “Quando una traccia musicale dance di uno dei discorsi di Giorgia Meloni è diventata virale, è nata una stella. Il dj dietro la traccia, in cui la Meloni grida ripetutamente ‘”sono Giorgia, sono una donna, sono una mamma, sono cristiana” pensava ad un’ironica stoccata al suo marchio di estrema destra, ma l’ironia si è persa nella crescente legione dei fan di lei che ne hanno fatto un inno“.

Non banale quindi il motivo per cui la Meloni sarebbe un astro nascente del 2020. E se è vero che la hit le ha dato popolarità preoccupa che il leit motiv possa diventare un inno proprio per i motivi per cui è tanto stato criticato.

Leggi anche —> Giorgia Meloni si racconta: “Quando ero piccola mio padre mi ha ferita”

La classifica del Times

Vediamo chi c’è in classifica accanto alla stella Giorgia Meloni: la principessa, erede al trono spagnolo, quattordicenne Leonor; gli attivisti David Hoog e Mikulas Milnar; Valerie Precresse, competitor di Emmanuel Macron per la presidenza francese; il giapponese Shinjiro Koizumi e Jimmy Sham.