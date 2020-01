Il nostro primo concorrente proviene da BMW, un marchio che ha molta familiarità con la costruzione di SUV e berline veloci.

La X3 M Competition utilizza un motore biturbo a 6 cilindri in linea, noto come S58, che produce 503 cavalli. La S58 è il più potente motore a 6 cilindri in linea mai costruito da BMW e utilizza bielle, cilindri e albero motore forgiati. Questo motore robusto utilizza il 90% di componenti unici rispetto al motore B58 della X3 M40i.

Per mantenere questo potente motore a 6 cilindri in linea, l’affidabile BMW ha installato cinque scambiatori di calore separati, compresi due radiatori, due intercooler e un radiatore dell’olio del motore. La potenza viene inviata attraverso un cambio automatico a 8 marce che è collegato al sistema di trazione integrale XDrive della BMW. Tutto ciò si traduce in un sorprendente tempo di 3,3 secondi da 0 a 100, che è estremamente impressionante per un SUV di oltre 2 tonnellate.

Per combattere la BMW X3 M Competition, l’Audi RS 4 Avant è qui per rappresentare gli appassionati di fast wagon in tutto il mondo. La RS 4 Avant è alimentata da un motore V6 biturbo da 2,9 litri che eroga 444 cavalli. La potenza viene inviata attraverso un cambio automatico a 8 marce e poi viene convogliata attraverso il leggendario sistema di trazione integrale Quattro dell’Audi per un tempo da 0 a 100 km/h in 4,0 secondi.

Godetevi il video per sapere chi ha vinto questa emozionante sfida: