Dieta, dimagrire un chilo al giorno: con questo metodo è possibile

Dopo le feste di Natale è risaputo che quasi tutti vogliono mettersi a dieta, ma dopo tutto quello che abbiamo mangiato sarebbe bello riuscire a sgonfiarci velocemente. La soluzione c’è ed è quella di perdere un chilo al giorno. Vi starete chiedendo, ma è davvero possibile? Non serve fare digiuno o una dieta ferrea perché quello non è certamente positivo, quelli rallentano il processo di perdita di peso e non rispettano il metabolismo.

Iniziate eliminando la caffeina, tè e altre bevande simili: optate per una tisana, acqua e limone o un bicchiere d’acqua fredda. Fate brevi esercizi di cardio prima della colazione perché aiuta a dimagrire, attivando il metabolismo e riducendo il rischio di obesità. Fate un pasto ogni tre ore, va bene anche uno snack dietetico per placare il senso di fame, noci, yogurt magro o frutta. Mangiate la zuppa ma senza pasta e affidatevi ad alimenti verdi come la mela e il tè verde. Dunque:

Colazione: una tazza di tè verde e un frutto a scelta.

Spuntino: 3 noci o spicchi di frutta.

Pranzo: minestrone o zuppa con 30 grammi di pane integrale.

Spuntino: yogurt magro.

Cena: 50 grammi di bresaola e verdure a scelta tra broccoli, cavolfiori, zucchine, spinaci lessati e insalata, 30 grammi di pane integrale.

A questa dieta, aggiungere un’ora di attività aerobica e due litri d’acqua.

