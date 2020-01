F1 | Secondo il direttore generale della Honda Yamamoto Max Verstappen è da paragonare ad un giovane Ayrton Senna per stile di guida.

Max Verstappen, nonostante la giovane età ha già un curriculum di tutto rispetto. Il pilota olandese sinora ha in bacheca 8 vittorie, 31 podi e 2 pole. Il driver della Red Bull però vuole riempire la casella più importante, quella deputata ai titoli iridati. Per farlo però avrà bisogno di una vettura competitiva per tutta la stagione.

In questi ultimi anni, infatti, la Red Bull ha dimostrato di andare forte solo in determinate condizioni, non permettendo così a Max di essere competitivo per tutta la stagione così da poter lottare alla pari con Hamilton per il titolo Mondiale.

-> Per restare aggiornato sulle ultime notizie di F1, MotoGP e Superbike CLICCA QUI

Grande legame tra la Honda e Verstappen

Come riportato da “Autosport” il direttore generale della Honda Yamamoto ha così parlato di Verstappen: “Max è un fattore molto importante all’interno del progetto Honda, è giovane, ma il suo modo di guidare è davvero impressionante. Quando guardiamo Verstappen vediamo Senna da giovane”.

Il giapponese ha poi proseguito: “Max mostra sempre rispetto per la Honda e il gesto che ha fatto puntando al nostro logo dopo la vittoria in Austria ci ha dato la spinta a provare a dargli un buon motore. La nostra passione per la vittoria ha rafforzato il rapporto con lui, è venuto in fabbrica e tante persone che lavorano da noi lo hanno incontrato e gli hanno stretto la mano, questo mostra un forte impegno con la Honda“.

Antonio Russo