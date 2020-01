Piccola gaffe subito rientrata per Chiara Ferragni con password social sue e di Fedez svelate in maniera inconsapevole dal piccolo Leone.

Quella capitata a Chiara Ferragni è una gaffe come poche se ne sono viste. In un semplice scatto postato sul suo profilo personale Instagram, la fashion blogger di Cremona non si è accorta che, oltre al suo bellissimo figlio Leone risultavano inquadrate e ben visibili nell’obiettivo anche delle password. Dati sensibili molto importanti. Si tratta delle password dei profili social suoi e del marito Fedez, consultabili su di un tablet dato ‘in pasto’ al bambino. Subito Chiara Ferragni ha tolto la foto incriminata dal suo profilo Instagram, ma ormai la frittata era fatta. Alcuni hanno avuto tempo a sufficienza per effettuare degli screenshot e diffondere le informazioni preziose. La cosa ha naturalmente suscitato l’ironia di fans ed anche degli immancabili haters.

LEGGI ANCHE –> Chiara Ferragni | triste Natale per lei | “Non ci sono più” FOTO

Visualizza questo post su Instagram My prince and his white horse 🤴🏼🐎 Un post condiviso da Chiara Ferragni (@chiaraferragni) in data: 3 Gen 2020 alle ore 4:10 PST

Leone stava giocando con in iPad, in particolare quello che appartiene ai nonni. La Ferragni ha spiegato questo, precisando anche però che, a titolo informativo “non è accaduto niente di grave. Tutti i dati interessati sono stati cambiati. Ma ovviamente c’è chi pensa che quello di Twitter fosse un nostro profilo fake. È della mamma di Fedez che come ogni mamma difende il proprio figlio”. Una spiegazione fornita nel corso di una storia su Instagram.

LEGGI ANCHE –> Chiara Ferragni e Fedez a Dubai con Leo: quanto costa una notte nell’hotel super-lusso