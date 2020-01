Nella mattinata di ieri in provincia di Trento, un medico e due maestri da sci sono riusciti a salvare la vita ad un bambino di 6 anni che stava per precipitare da una seggiovia della pista di da un’altezza di circa 10 metri.

Bambino scivola dalla seggiovia e un medico lo afferra al volo: tragedia sfiorata in provincia di Trento

Un medico di origine romane, ma che da tempo esercita a Castagnole, in provincia di Treviso, e due maestri di sci hanno salvato la vita ad un bambino di soli 6 anni. È accaduto nella mattinata di ieri, giovedì 2 gennaio, sulla pista Montagnola della Polsa di Brentonico, comune in provincia di Trento tra Ala ed il Garda. Secondo una prima ricostruzione riportata dalla stampa locale e dalla redazione di Leggo, il dermatologo mentre si trovava su una seggiovia a quattro posti ha visto improvvisamente scivolare il bimbo sotto la barra di trattenimento. Con grande prontezza di riflessi, il medico ha afferrato per il bavero della giacca il piccolo, il quale ha penzolato pericolosamente nel vuoto da un’altezza di circa dieci metri, ed ha iniziato ad urlare per cercare aiuto. Quando la seggiovia è arrivata a circa sei metri dal suolo, due maestri da sci, sentendo le grida dell’uomo sono corsi in aiuto e piazzandosi sotto i sedili hanno attutito la caduta del bimbo lasciato andare dal medico. Il piccolo ha riportato solo una frattura della gamba ed è stato trasportato in eliambulanza in ospedale.

