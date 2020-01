L’Apple sta lavorando alla progettazione dell’iPhone 12 che potrebbe essere lanciato a settembre 2020 e potrebbe avere un design unico e contenere diverse novità.

Gli sviluppatori della Apple stanno lavorando senza sosta per la progettazione dei nuovi dispositivi che saranno lanciati nel corso del nuovo anno. Nel 2020, secondo varie indiscrezioni trapelate sino ad ora, la nota azienda sarebbe intenzionata a presentare sul mercato diversi device, su tutti il nuovo iPhone, sul quale potrebbero essere apportate numerose novità anche in termini di design.

Apple, gli sviluppatori lavorano sul nuovo iPhone 12: ecco come potrebbe essere il dispositivo di punta dell’azienda statunitense

Per la Apple, il 2020 potrebbe essere un anno ricco di novità. Durante il prossimo anno, secondo varie indiscrezioni trapelate da vari siti specializzati in tecnologia mobile, l’azienda statunitense sarebbe intenzionata a lanciare sul mercato vari dispositivi, tra cui anche il nuovo iPhone, sul quale gli sviluppatori potrebbero apportare diverse modifiche rispetto al modello precedente. Secondo quanto riportato dalla redazione di Libero Tecnologia, la Apple per la prima volta potrebbe presentare a settembre 2020 quattro versioni differenti del proprio device principale: due “economiche” e due “premium” provando ad allargare la propria offerta e raggiungere un numero di clienti più elevato. I quattro modelli di iPhone saranno ovviamente differenti tra loro sia per quanto riguarda le caratteristiche in termini tecnici che nell’aspetto esterno. Il modello di punta, come riporta Libero Tecnologia, sarà l’iPhone 12 Pro Max che potrebbe avere un design unico per quanto riguarda gli smartphone Apple: potrebbe non essere presente il notch sullo schermo, sostituito da un sensore per le impronte digitali sotto il display, la fotocamera anteriore potrebbe essere nascosta sotto il display, con una tecnologia molto simile a quella utilizzata dall’azienda cinese Oppo sui propri smartphone. Infine, riporta Libero Tecnologia, le dimensioni del dispositivo di fascia “premium” dovrebbero essere più grandi rispetto a quelle dell’iPhone 11 Pro Max. Ovviamente si tratta di indiscrezioni che potrebbero essere confermate solo nei prossimi mesi dato che l’eventuale presentazione dei nuovi dispositivi potrebbe essere fissata per settembre 2020.

