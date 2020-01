Antonino Cannavacciuolo, quanto guadagna? La cifra esorbitante

Antonino Cannavacciuolo è uno degli chef più amati d’Italia e della televisione. Lo conosciamo bene da anni ormai: arrivato da Napoli giovanissimo, aprì un ristorante sul lago d’Orta e gli affari gli andarono bene, sempre meglio. Ha raccontato spesso di aver rinunciato alla propria terra, di aver lavorato tantissimo da bambino e senza ottenere un compenso, per ore e con sacrificio. Adesso però si sta prendendo tantissime soddisfazioni, riscattando una vita di rinunce e sacrifici.

Antonino ha tantissime attività, per non parlare del suo lavoro in televisione, ed è lecito domandarsi quanto guadagna uno chef di successo come lui. Stando a quanto riporta il web, Antonino con sua moglie è titolare della società capri che incassa circa 9,9 milioni di euro, con un incremento di circa il 25% negli ultimi anni. Oltre la ristorazione, c’è anche il guadagno del suo lavoro in televisione.