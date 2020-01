Ylenia Carrisi, il caso è ancora aperto: le ultime novità

Ylenia Carrisi, la figlia di Al Bano Carrisi e Romina Power, oramai è scomparsa da più di venticinque anni. La ragazza fu vista per l’ultima volta il 6 gennaio del 1994 dal personale dell’hotel in cui alloggiava a New Orleans. La testimonianza più attendibile è quella di Albert Cordova, guardiano notturno dell’Audubon Aquarium of the Americas. Disse di averla vista lanciarsi nel Mississippi.

Negli anni se ne sono dette tante, troppe voci incontrollate in questi 26 anni che si sono susseguite e il caso è finito a Chi lo ha Visto? E se Romina per tutti questi anni ha lottato per ritrovarla, Al Bano si è rassegnato alla morte della figlia dicendo che la rivedrà in Paradiso. Le ultime piste riemerse riguardano una segnalazione del 2000 di Roberto Fiasconaro, un fotografo di gossip, che disse di averla vista a Venezia. Se Ylenia fosse viva oggi, quest’anno compirebbe 50 anni: il 2020 è dunque un anno importantissimo e sarebbe bello per la sua famiglia, in questa particolare situazione, di ritrovarla e riabbracciarla.