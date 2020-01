Whatsapp, il virus che sta girando: attenzione a questo messaggio

Whatsapp ovviamente è molto usato durante le feste di Natale e di capodanno. Durante la mezzanotte del 31 dicembre tutti hanno usato l’applicazione per fare gli auguri a tutti i loro contatti. Molti auguri però non sono molto sinceri, infatti sono in molti a ricorrere ai messaggi prestampati e a mandarli a tutti i loro contatti. Sono messaggi che ci aspettiamo e che non ci stupiscono, perciò fate attenzione ad uno in particolare perché si tratta di un virus.

“(Nome Mittente) ti ha inviato un messaggio privato! Clicca qui ora per leggere il messaggio” e poi emoij di punti esclamativi e indici che puntano verso il basso. Chi ha cliccato su quel link ha ricevuto una brutta sorpresa perché si tratta appunto di un virus. Il link porta a un malware che infetta lo smartphone. Il virus di Capodanno agisce in primo luogo sul broswer e poi c’è il rischio di attivare servizi a pagamento che si rinnovano in automatico. Fate dunque attenzione ai messaggi che contengono i link, nel caso lo aveste già cliccato fate un backup dello smartphone e reinstallate tutto.