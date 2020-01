Wanda Nara si rilassa alle Maldive, sole e mare per la showgirl argentina: abbronzatura da paura e soprattutto un super lato B

Vacanze natalizie a tutto relax per Wanda Nara. La showigrl argentina, con la sua famiglia, si è concessa alcuni giorni alle isole Maldive. Meta esotica ideale per trovare un po’ di sole e mare, scappando dal freddo inverno europeo. Lady Icardi, come al solito, non manca di aggiornare i suoi numerosissimi followers su Instagram con scatti che documentano le sue attività. In particolare, Wanda ha deciso di far girare la testa a tutti immortalandosi mentre stesa sul lettino, di schiena, si godeva un po’ di relax sulla spiaggia. Abbronzatura già notevolissima a risaltare sulla sua pelle, ma, soprattutto, una posa quantomai provocante, ammiccando verso l’obiettivo. E mettendo in mostra le consuete curve che gli appassionati ben conoscono. Con un lato B, al solito, in forma smagliante.