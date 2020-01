Record di vendite Volkswagen in Italia nel 2019. La T-Roc è il modello più venduto del marchio tedesco nel Bel Paese.

Per Volkswagen si chiude un anno di vendite record. Si riconferma la marca estera più venduta per l’ottavo anno consecutivo, immatricolazioni in crescita (176.813 unità, +8,57%) a fronte di un mercato sostanzialmente stabile (1.916.320 unità, +0,29%), quota di mercato più alta degli ultimi 26 anni (9,23%) e tanti modelli di successo. Numeri che confermano come il marchio tedesco continui ad essere il più apprezzato in Italia e non solo.

A recitare la parte del leone la T-Family, la gamma di SUV e crossover della Marca: in particolare, la Volkswagen più venduta in Italia è stata la T-Roc, che nel primo anno completo di commercializzazione ha toccato quota 39.600 esemplari immatricolati.

Il crossover compatto Volkswagen si colloca nella “Top 10” assoluta dei modelli più venduti in Italia. Il City SUV T-Cross ha fatto registrare ben 21.373 immatricolazioni, scalando rapidamente la classifica della categoria di appartenenza. Oltre alle due new entry si conferma l’alto gradimento la Volkswagen Tiguan, che consolida la sua posizione di vertice nel segmento D con ampio margine, raggiungendo le 23.835 unità immatricolate nel 2019.

Leggi anche -> Volkswagen, pronti tre nuovi crossover: T-Sport, T-Coupè e T-Go

Volkswagen Golf, up! e Polo

Pur nell’ultimo anno di commercializzazione e con l’arrivo sul mercato della nuova generazione già annunciato per marzo 2020, la Golf 7 si riconferma la berlina di segmento C più venduta in Italia, segnando 27.354 immatricolazioni complessive. Nei suoi 45 anni di storia, infatti, l’iconica Golf è stata venduta in oltre 35 milioni di esemplari in tutto il mondo, di cui oltre 2,5 milioni solo in Italia.

Con 34.629 unità, la Polo conferma il suo ruolo di spicco nell’offerta Volkswagen in Italia: nel 2019, è stata infatti il secondo modello più venduto della Marca e si è collocata al sesto posto nella classifica del popolare e competitivo segmento B. Un risultato significativo anche per la city car up! che, pur nel suo ottavo anno di commercializzazione in Italia, è stata venduta in 17.465 unità, ottenendo il quinto posto tra le vetture del segmento A.

Primato anche per le auto a metano: con quasi 15.000 unità complessive, le Volkswagen Golf TGI, eco up! e Polo TGI (rispettivamente primo, secondo e quinto modello a metano più venduto in Italia) hanno pesato per quasi il 40% del totale delle immatricolazioni di questa alimentazione.