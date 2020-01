Stasera in TV: programmi in TV di giovedì 2 gennaio 2020 sui canali Rai1, Rai2, Rai3, Rete4, Canale5, Italia1, La7, Iris, Cielo e TV8. Ecco il palinsesto completo.

Rai 1

18:45 – L’Eredità

20:00 – TG

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Mary Poppins

23:56 – TG1 60 Secondi

00:00 – Aspettando… Meraviglie

00:35 – TG1 NOTTE

01:05 – Che tempo fa

Rai 2

18:15 – TG 2

18:30 – TG Sport Sera

18:48 – Meteo 2

18:50 – Blue Bloods 48 ore

19:40 – N.C.I.S. Partita aperta

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Australia (film drammatico, con Nicole Kidman, Hugh Jackman, David Wenham, Bryan Brown, Brandon Walters,Jack Thompson, Bruce Spence, Essie Davis)

00:15 – Viaggio al centro della Terra 3D

01:40 – Nati stanchi

Rai 3

19:00 – TG3

19:30 – TG Regione

19:51 – TG Regione Meteo

20:00 – Blob

20:25 – Non ho l’età

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Vita di Pi (film di avventura)

23:30 – TG Regione

23:35 – TG3

23:43 – Meteo 3

23:50 – Tutta Salute – Speciale cibo e benessere

Rete 4

18:58 – TG4

19:33 – METEO.IT

19:35 – Tempesta d’amore – 9 – 1aTV

20:30 – Stasra Italia

21:27 – Il ragazzo di campagna – 1 PARTE

22:10 – TGCOM

22:12 – METEO.IT

22:16 – Il ragazzo di campagna – 2 PARTE

23:27 – Missione eroica – I pompieri 2 – 1 PARTE

23:58 – TGCOM

00:00 – METEO.IT

00:04 – Missione eroica – I pompieri 2 – 2 PARTE

Canale 5

18:45 – Conto alla rovescia

20:00 – TG5

20:39 – METEO.IT

20:40 – Striscia la notizia – La voce della resilienza

21:20 – All together now TalentShow)

00:30 – TG5 – NOTTE

01:04 – METEO.IT

Italia 1

18:30 – Studio Aperto

19:23 – METEO.IT

19:26 – Il segreto del mio successo – 1 PARTE

20:10 – TGCOM

20:13 – METEO.IT

20:16 – Il segreto del mio successo – 2 PARTE

21:35 – Top gun – 1 PARTE

22:51 – TGCOM

22:54 – METEO.IT

22:57 – Top gun – 2 PARTE

23:45 – Ufficiale e gentiluomo – 1 PARTE (film drammatico, con Richard Gere, Louis Gossett Jr., Debra Winger)

00:10 – TGCOM

00:13 – METEO.IT

00:16 – Ufficiale e gentiluomo – 2 PARTE

La7

16:15 – Little Murders

18:10 – Josephine, Ange Gardien

19:55 – Il meteo della sera

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Il ponte sul fiume Kwai

00:20 – Il Commissario Cordier

00:40 – Otto e Mezzo

Iris

19:14 – HAZZARD – Arrestate zio Jesse

20:04 – WALKER TEXAS RANGER IV – Amici per la pelle

20:59 – Gran Torino

23:26 – Il texano dagli occhi di ghiaccio

02:02 – Paesaggio nella nebbia

Cielo

18:00 – Love it or List it – Prendere o lasciare Ep. 11

19:15 – Affari al buio Senza via d’uscita

19:45 – Affari al buio La fortuna gira

20:15 – Affari di famiglia Un vero rompicapo

20:45 – Affari di famiglia Il maestro Raffaello

21:15 – Bruce Lee – La grande sfida

23:15 – Scarlet Diva

01:15 – Ecstasy

TV8

18:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti – Etruria –

19:30 – Cuochi d’Italia – Ep. 19 –

20:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:30 – Crazy Night – Festa col morto

23:30 – Bad Teacher – Una cattiva maestra

01:15 – Una rosa per Natale