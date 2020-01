Presto in arrivo, forse già nel 2020, il vaccino contro Alzheimer e demenza. Lo annuncia la rivista “Alzheimer’s Research & Therapy”.

La rivista “Alzheimer’s Research & Therapy“, ricostruendo quanto fatto fino ad oggi, annuncia che il vaccino contro il morbo di Alzheimer e la demenza è quasi pronto.

Forse già nel 2020 potrà essere testato sull’uomo.

Infatti, gli scienziati dell’Institute for Molecular Medicine e dell’Università della California (Uci) annunciano che ci sono stati successi sui test sui topi e, di conseguenza potrebbe arrivare a breve il via libera alle sperimentazioni cliniche sull’uomo negli anni a venire.

Leggi anche —>Nuovo caso di meningite in provincia di Bergamo, vaccinazione per tutti

Nei topi il vaccino previene la perdita di memoria causata dall’Alzheimer

«Siamo stati in grado di prevenire la perdita di memoria nei topi e ovviamente il prossimo passo è portarlo negli studi clinici sull’uomo», ha spiegato Nikolai Petrovsky della Flinders University (Australia)

Lo scienziato si augura che i test sull’uomo possano cominciare già nei prossimi 18-24 mesi.

Lo scopo dello studio e della ricerca è infatti trovare un modo per rimuovere le placche della proteina beta-amiloide, il cui eccessivo accumularsi nel cervello è associato alla neurodegenerazione e al declino cognitivo tipici di demenza e Alzheimer.

«Nel loro insieme i risultati ottenuti fino ad oggi dal nostro studio giustificano il lavoro per lo sviluppo di questa strategia di immunizzazione basata sulla tecnologia MultiTep e per l’avvio dei test su pazienti colpiti dall’Alzheimer», spiegano Anahit Ghochikyan dell’Institute for Molecular Medicine e Mathew Blurton-Jones dell’Uci, autori principali della ricerca.

La speranza è molta anche perché fino ad ora molte molecole che sembravano promettenti hanno successivamente fallito nel passaggio agli studi clinici.

Nikolai Petrovsky, intanto, ha fondato la società Vaxine Pty, insieme all’Us National Institutes of Health, proprio allo scopo di sviluppare le tecnologie utili a produrre un vaccino.