Per la presenza di salmonella al suo interno è stato ritirato dagli scaffali un lotto di salame. A renderlo noto è il ministero della Salute con un avviso pubblicato sulla sezione del proprio sito internet “Richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori“. Nel dettaglio, oggetto del provvedimento è un lotto di salame a marchio Salumificio Bertoletti srl contrassegnato con il numero 251019 e la data di scadenza fissata al 20 aprile 2020. Il salame è stato prodotto da Salumificio Bertoletti srl nello stabilimento con sede in via delle Boschine 6 a Graffignana, comune in provincia di Lodi. Nell’avviso, il ministero ha raccomandato ai consumatori che avessero già acquistato il prodotto appartenente al lotto interessato a non consumarlo e riportarlo presso il punto vendita. La salmonella è il batterio responsabile della salmonellosi, una delle infezioni gastrointestinali più comuni, che può provocare disturbi come febbre, diarrea e crampi addominali, ma anche patologie più gravi, soprattutto in soggetti già debilitati da altre malattie. Tra le maggiori forme di contagio per l’uomo vi è l’ingestione di cibi contaminati, tra i più frequenti uova crude o derivati, latte crudo e carne di maiale.

