Brescia, matrimonio durante la notte di San Silvestro si trasforma in tragedia: muore madre di 51 anni colpita da un malore

Una donna di 51 anni è deceduta nella notte di San Silvestro in un ristorante a Gambara, in provincia di Brescia, durante i festeggiamenti per un matrimonio, celebratosi poche ore prima. La vittima, Monica Ferrari, madre di tre figli e parente dello sposo, secondo una prima ricostruzione, riportata dalla redazione di Brescia Today, si sarebbe sentita male poco dopo lo spettacolo pirotecnico svoltosi all’esterno del locale, la Cascina Sei Ore di Gambara. I presenti hanno immediatamente dato l’allarme e sul posto è arrivato il personale medico del 118, a bordo di un’ambulanza ed un’automedica, che non ha potuto far altro che constatare il decesso della donna residente Coniolo, frazione di Orzinuovi. La 51enne lascia il marito Giovanni e tre figli Giada, Davide e Roberta. Diffusasi la notizia del decesso della donna numerosi sono stati i messaggi di cordoglio dei cittadini di Coniolo, dove la donna era molto conosciuta per l’impegno nelle attività parrocchiali e durante le iniziative del gruppo degli Alpini, di cui faceva parte anche il marito. I funerali, riporta Brescia Today, verranno celebrati domani, venerdì 3 gennaio, alle 14:20 nella chiesa parrocchiale di Coniolo.

