Mangiare miele, ecco tutti i benefici per la salute del nostro corpo: molteplici proprietà nutritive e non solo, tutto quello che non sapevi

Il miele, come noto, è uno degli alimenti che offre maggiori benefici per la nostra salute. In particolare, quello migliore è quello artigianale, grezzo, non lavorato con procedure industriali, per sfruttarne tutte le proprietà nutritive. Sono molti però i vantaggi meno conosciuti al grande pubblico. Innanzitutto, la consistenza del miele è molto particolare. Per il 17% è composto da acqua, quindi da fruttosio e glucosio, due zuccheri idrosolubili. La scarsa presenza di acqua fa sì che batteri e microrganismi non possano svilupparsi. In più, dalla lavorazione del prodotto da parte delle api nasce il glucosio ossidasi, che a sua volta produce perossido di idrogeno. Questo aiuta a combattere infezioni batteriche. Senza contare la presenza di un’altra sostanza molto utile per il nostro corpo. Si tratta della defensina, che rappresenta un ottimo rimedio contro le infezioni della pelle.