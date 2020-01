Da Totti a Icardi, da Ezio Greffio a Favino: tutti i vip alle Maldive in un resort di lusso. Ecco quanto costa soggiornare una sola notte, video.

Molti vip hanno festeggiato il Capodanno alle Maldive, in un resort di lusso. Per uno strano scherzo del destino, Francesco Totti e Ilary Blasi, Wanda Nara e Mauro Icardi, Ezio Greggio e la compagna e Pierfrancesco Favino e la famiglia, si sono ritrovati nello stesso resort extra-lusso dove una camera doppia costa 2905 euro a notte. Una stanza familiare per due adulti e due bambini, invece, costa 3233 euro.