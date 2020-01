Luciana Littizzetto, a seguito di una caduta si è rotta il polso e la rotula, per tale ragione ha dovuto sottoporsi ad un piccolo intervento: pubblicata una foto dopo essere uscita dalla sala operatoria alcuni haters l’hanno ricoperta di insulti auguratole il peggio.

È un fenomeno inarrestabile quello dei leoni da tastiera che dietro ad uno schermo sono capaci di proferire le peggiori nefandezze. Tra insulti e macabri auguri questi discutibili figuri si sono distinti anche nel caso di Luciana Littizzetto, operatasi a seguito di una caduta che le ha causato danni al polso ed alla rotula. La nota conduttrice è stata presa di mira e raggiunta da commenti agghiaccianti dopo aver postato sui social una sua foto che la ritraeva all’uscita dalla sala operatoria.

Gli haters prendono di mira Luciana Littizzetto, i macabri commenti sotto la foto prima dell’operazione

Luciana Littizzetto, nonostante il piccolo incidente in cui ha riportato dei danni fisici a polso e rotula ed ha dovuto sottoporsi ad una piccola operazione, non ha perso la sua verve ed il suo sorriso. Tramite il proprio profilo Instagram ha costantemente aggiornato i propri fan circa le sue condizioni di salute con il massimo dell’ironia. Una foto tra tutte ha riscosso un grande successo e le è valso numerosi auguri di pronta guarigione ed innumerevoli messaggi di solidarietà. Il post in questione è quello che la ritraeva appena uscita dalla sala operatoria accompagnata dall’ironica didascalia: “Gnocca da paura ma operazione ok! Grazie“. Tuttavia, come spesso accade c’è chi dietro ad uno schermo prova un immenso piacere nel ricoprire di insulti i personaggi famosi, i cosiddetti haters o leoni da tastiera che forti della distanza danno sfoggio del peggior lato umano. Alcuni, infatti, invece di porgere i propri auguri o semplicemente di astenersi dal commentare hanno preferito insultare la nota conduttrice. I beceri commenti sono stati dei più disparati: “Ben ti sta brutta c***“, “È maleducata anche in sala operatoria… ” ed ancora “È sempre la solita villana“. Parole che in alcuni casi sono sfociati nell’incredibile: “Peccato non ci si possa fare i selfie con i morti“.

