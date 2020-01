Nuovo amore per Ladt Gaga: la star è stata beccata mentre baciava un uomo misterioso a Capodanno. Chi è il fortunato? Video.

Dopo aver svelato la verità du Bradley Cooper, Lady Gaga torna a far parlare di sè non per la musica, ma per la sua vita privata. Sta facendo il giro del mondo il video della notte di Capodanno in cui la popstar bacia un uomo misterioso, abbastanza affascinante. Chi sarà? Tra i due sarà vero amore? Ai posteri la sentenza.